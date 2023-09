Rossiglione, auto contro muro: feriti 5 ragazzi, uno trasportato con l'elicottero in codice rosso al San Martino

È successo questa notte a Rossiglione.

Un'auto, con a bordo cinque ragazzi, ha impattato contro un muro.



Uno di questi, il più grave, ha subito una frattura alla gamba e ha riportato un trauma toracico per questo è stato necessario l'intervento dell'elisocccorso che lo ha trasportato all'ospedale San Martino di Genova.





Il giovane è in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Un altro giovane, con ferite più lievi, è stato accompagnato in auotomedica al San Martino, in codice giallo. Qualche escoriazione per gli altri tre, portati al Villa Scassi in codice giallo per accertamenti.