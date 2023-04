Roma-Sampdoria 0-0: Wijnaldum colpisce il palo. Ferrero in tribuna

Roma-Sampdoria in campo all'Olimpico, entrambe le squadre con defezioni importanti e problemi in difesa. In Tribuna presente anche l'ex presidente e tuttora proprietario Massimo Ferrero.

Giallorossi subito scatenati in avanti con Pellegrini che chiama in causa Ravaglia con una conclusione non troppo convinta.

All'8° minuto ammonito Abraham per un brutto intervento su Amione, ma lo stesso attaccante avrebbe dovuto essere già sanzionato prima per un durissimo fallo sulla caviglia di Rincon (il Var controlla senza intervenire).

Al 10° cartellino giallo (molto discutibile) anche per Murillo. Al 19° Cuisance impegna Rui Patricio, attento a non farsi sorprendere. Ammonito anche Spinazzola, per una trattenuta su Leris.

Al 25° Llorente di mano interrompe un'azione dei blucerchiati: nessun cartellino ma calcio di punizione di Gabbiadini neutralizzato dal portiere della Roma. Alla mezz'ora miracolo di Ravaglia su colpo di testa di Llorente sugli sviluppi di un corner.

La Roma accelera, Pellegrini e Dybala provano a sbloccare il risultato ma la retroguardia blucerchiata fa muro. Al 35° Wijnaldum colpisce il palo con un tiro ravvicinato deltro l'area.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio/Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola/Wijnaldum, Matic/ Dybala, Pellegrini, El Shaarawy/Abraham, allenatore Mourinho (Svilar, Boer, Celik, Keramitsis, Tahirovic, Bove, Camara, Solbakken, Volpato, Belotti)

Sampdoria (4-3-2-1): Ravaglia/Zanoli, Amione, Murillo, Augello/Djuricic, Rincon,Winks/Leris, Cuisance/Gabbiadini, all. Stankovic (Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Lammers, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Murru, Malaguida, Paoletti, Rodriguez)