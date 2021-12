Rixi: "Trovati i soldi per lo svincolo autostradale tra Rapallo e la Fontanabuona"

di Matteo Angeli

"Pensiamo entro il prossimo anno di disporre delle risorse utili per parlare concretamente di un progetto che collegherà finalmente la valle alla riviera con un tunnel"

Lo svincolo autostradale tra Rapallo e Fontanabuona potrebbe diventare realtà. Lo conferma il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente commissione trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture, a margine del convegno che si è tenuto al Teatro di Cicagna.

"Finalmente si è trovata una copertura finanziaria per lo svincolo autostradale tra Rapallo e la Fontanabuona. Pensiamo entro il prossimo anno di disporre delle risorse utili per parlare concretamente di un progetto che collegherà finalmente la valle alla riviera con un tunnel. Per fare un’opera del genere, con le norme attuali, ci vorranno almeno due o tre anni solo per la cantierizzazione. La Lega ha inventato il Modello Genova con un nuovo approccio sul codice degli appalti. Lo riteniamo necessario per il tunnel della Valfontanabuona, per realizzare in tempo record le opere che i territori chiedono da troppo tempo. Anche con una struttura commissariale o simile. Questo ci consentirebbe di rilanciare tutto l’entroterra, ma soprattutto è un inizio per la futura Gronda di Levante che consentirà di decongestionare il Tigullio dal traffico”.