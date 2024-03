Rivoluzione digitale del trasporto aereo: SITA investe in Indicio per lo sviluppo di identità digitali per il viaggio

SITA guida il round di finanziamento di serie A di Indicio, società leader mondiale nella tecnologia di identità decentralizzata, consolidando la partnership per la creazione di un'identità digitale verificata per viaggiare

La partnership di SITA con Indicio apre la strada per l'introduzione dell’identità digitale nel mercato dei trasporti

SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, conferma l’investimento strategico in Indicio, società leader mondiale nella tecnologia di identità decentralizzata, partecipando come lead investor al round di investimento di serie A dell’azienda. L’operazione consolida una partnership di lunga data per lo sviluppo e la diffusione di identità digitali affidabili per i viaggi.

Questo investimento evidenzia anche l'impegno strategico di SITA ad investire in aziende che la aiutino ad accelerare la digitalizzazione dell'industria del trasporto aereo.

Jeremy Springall, Senior Vice President Borders di SITA, ha dichiarato: "L'identità digitale è il più grande acceleratore per l’evoluzione nel trasporto aereo da oltre un decennio. Sviluppare le identità digitali significa ripensare totalmente il modo di viaggiare dei passeggeri, oggi complesso, per renderlo più facile, più veloce e connesso con il più ampio ecosistema della mobilità. Questa tecnologia consentirà di semplificare il processo di identificazione in ogni fase del viaggio e offrirà al settore del trasporto aereo l'opportunità di abbracciare pienamente i vantaggi di un viaggio senza intoppi e dell'economia digitale. Il nostro investimento in Indicio rafforza la nostra partnership nel guidare il mercato con questa tecnologia".

Lo sviluppo di identità digitali consente ai passeggeri di creare in modo sicuro una versione digitale del loro passaporto fisico, chiamata Digital Travel Credential (DTC), in linea con gli standard dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO). La DTC viene memorizzata come credenziale verificabile nel wallet digitale del cellulare del passeggero insieme all'ID digitale della compagnia aerea.

Utilizzando il network verificato di SITA, con la tecnologia di avanguardia di Indicio è ora possibile aggiungere all'identità digitale del passeggero documenti di viaggio come visti, carte d'imbarco e account frequent flyer. Ciò significa che i viaggiatori possono mantenere il controllo dei propri dati personali, condividendo solo i dati necessari prima del viaggio, per l’attraversamento della frontiera prima di volare. Questo network verificato all’avanguardia consentirà di viaggiare con processi digitali fluidi, utilizzando identità e dati verificati che trasformeranno in modalità digitale i controlli d’identità e alle frontiere. Un vantaggio per l’intero settore del trasporto e delle filiere connesse: sarà infatti possibile realizzare viaggi senza interruzioni, nell'ambito dell'aviazione commerciale, del trasporto marittimo e terrestre, degli eventi e dell'ospitalità.

Heather Dahl, cofondatrice e CEO di Indicio, ha dichiarato: "Il successo del nostro lavoro con SITA, che ha dato vita all'identità digitale e al network verificato, ha dimostrato che il ‘cielo non è un limite’. Stiamo trasformando ogni parte del nostro viaggio nella dimensione digitale, aggiungendo l’elemento fondamentale della fiducia che era mancante e senza la quale è stata rallentata l'evoluzione dell'economia digitale. Quando si può essere certi sia della fonte sia dell'integrità di ogni dato, si può riorganizzare il mondo per renderlo migliore e più funzionale. La fiducia è sempre stata il fondamento della prosperità e della crescita. Con SITA come partner, questo è il tipo di trasformazione digitale di cui stiamo parlando, in cui la fiducia nei dati verificati rende tutto possibile".