Riomaggiore, non paga l'hotel e ruba souvenir nei negozi: denunciato turista francese

Un turista francese di 55 anni alle 5 Terre in vacanza ha rubato alcuni souvenir nei negozi di Riomaggiore ma è stato visto dai proprietari che hanno chiamato i carabinieri. L'uomo è stato fermato e perquisito ed è stato trovato in possesso di alcuni oggettini-ricordo. Con sé aveva anche un coltello lungo 16 centimetri. Denunciato per furto aggravato e per detenzione del coltello è stato portato in caserma per le formalità. Una volta in caserma, ha anche ammesso di aver pernottato in una struttura ricettiva da cui si era allontanato senza pagare ma, per non aggravare ulteriormente la propria posizione, ha acconsentito a farsi accompagnare dai militari dal titolare e di saldare il conto.