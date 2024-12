Rigassificatore, Orlando: "Presenteremo odg per stop formale del progetto su Vado"

Andrea Orlando, già candidato alla presidenza della Regione Liguria e oggi consigliere regionale in attesa di decidere se restare in via Fieschi o in Parlamento, annuncia una mossa concreta sulla pratica rigassificatore: "Durante la campagna elettorale sia io che il presidente Bucci abbiamo sostenuto che il progetto del rigassificatore a Vado è un progetto che va fermato. Adesso è il momento di dirlo in modo formale, non soltanto nelle dichiarazioni in pubblico. Per questo - dice in un video sui social - presenteremo un ordine del giorno che impegnerà la Giunta a rivedere la posizione che quella precedente aveva assunto su questo punto e a dire formalmente no al Governo alla prosecuzione della realizzazione di questo progetto".