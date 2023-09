Rigassificatore: Carlo Freccero si candida a sindaco di Vado Ligure contro l'impianto, "Toti non può fare quel che vuole"

"Mi candido a sindaco di Vado Ligure per salvarla dal rigassificatore". Così Carlo Freccero, intellettuale e manager di fama internazionale che domenica scorsa è stato fra i promotori dell'iniziativa che ha portato 16mila persone in spiaggia a protestare sulla riviera savonese contro il progetto del rigassificatore.

"Ho visto e toccato con mano quanto sia vasto il dissenso del territorio savonese nei confronti delle politiche regionali, e in particolare del progetto di collocare a neanche tre chilometri dalle nostre spiagge un rigassificatore come se niente fosse - dice Freccero a "Repubblica" - La catena umana in spiaggia è stata un successo incredibile. Toti pensa di poter fare quello che vuole, in questa regione, anche le cose più sbagliate. E io voglio che sappia che non può farlo. Una cosa è il salottino della tv in cui è cresciuto, me lo ricordo bene quando era in Mediaset, un conto la Liguria".

Freccero si era già impegnato "in prima persona contro la centrale a carbone di Enel e Tirreno Power, una storia che si ripete oggi, che tanti danni ha causato alla salute di chi viveva intorno e sulla quale a breve arriverà la sentenza - ha detto - . Oggi temo si ripeterà la stessa, estenuante battaglia legale, e io mi candido a Vado per seguire da vicino la battaglia che proseguirà negli anni".