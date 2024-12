Rigassificatore, Bucci chiude ogni ipotesi: "A Vado non si farà mai"

"Il rigassificatore è un punto chiuso, i savonesi non devono chiederlo mai più, non si farà": il presidente di Regione Marco Bucci, nella sua prima giornata dedicata alla provincia di Savona, non poteva usare più negazioni attorno alla questione dello spostamento del rigassificatore da Piombino a Vado Ligure. No, no e no e a chi gli fa notare che il Governo non ha ancora messo la questione nero su bianco, il Governatore risponde "non importa, qui non si farà".

Discontinuità - La valutazione sul rigassificatore è forse quella su cui è si è marcata la maggiore distanza tra Marco Bucci e il suo predecessore, Giovanni Toti: mentre l'ex presidente era stato la bandiera del rigassificatore, l'uomo che più d'ogni altro ne sottolineava l'importanza sia per il territorio che per il sistema dell'approvvigionamento del gas a livello nazionale, Bucci già in campagna elettorale lo considerava "un investimento insensato". E, una vota eletto, ha confermato questa posizione.

Sposta ma non aggiunge - Il vero problema evidenziato da Bucci e discusso anche con Snam è che il rigassificatore di Vado Ligure non avrebbe garantito al Paese una maggiore capacità di rigassificazione: di fatto la nave posizionata nel porto di Piombino sarebbe stata semplicemente trasferita in Liguria, così da mantenere una promessa fatta da Giorgia Meloni al sindaco locale, che è di Fratelli d'Italia. Peraltro Bucci ha sempre criticato l'ipotesi Vado Ligure, giudicata troppo lontana dalle "dorsali del gas": meglio Piombino, insomma, con buona pace del suo primo cittadino.

Proteste e polemiche - Il 10 settembre 2023, circa 16.000 persone avevano partecipato a una catena umana sulle spiagge liguri per manifestare il loro dissenso verso il progetto, evidenziando preoccupazioni per l'impatto ambientale e turistico. In quei giorni il presidente Toti fu bersagliato di insulti in una conferenza pubblica presso l'Unione industriali di Savona e l'allora capogruppo del suo partito (Angelo Vaccarezza, oggi esponente di Forza Italia) fu fisicamente aggredito da un manifestante. Le prime crepe nel centrodestra non tardarano ad arrivare: la Lega fu il partito che localmente fu più attivo nell'associarsi alla protesta, fino al cambiamento di rotta garantito dal nuovo presidente. Ora si può dire, qui il rigassificatore non arriverà.