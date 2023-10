Riforma dei porti, Tarlazzi (Uiltrasporti): "Commissariamento autorità sistema portuale sarebbe scelta inutile e dannosa"

“Ci sfugge assolutamente quale possa essere l’utilità di un commissariamento delle autorità di sistema portuale se non quella di bloccare il sistema di pianificazione e investimenti del settore, proprio in un momento come questo in cui è fondamentale portare a termine i progetti avviati con il PNRR”.

Così il Segretario Generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi commenta le parole del Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che ieri, all’Assemblea di Confitarma ha dichiarato che la riforma del porti a cui il Governo sta lavorando potrebbe prevedere il commissariamento delle autorità di sistema.

“La riforma dei porti - continua Tarlazzi - deve servire ad aggiornare e migliorare i punti deboli di un sistema che ha dimostrato di funzionare e di poter garantire al mondo portuale italiano di resistere a momenti di crisi come ad esempio durante la pandemia. A nostro avviso - conclude il Segretario generale Uiltrasporti - le autorità di sistema vanno supportate e messe in condizione di lavorare, mantenendo sicuramente la loro natura pubblicistica, in un quadro di regole che tuteli il lavoro portuale e lo sviluppo equilibrato delle aziende. È necessario che si sviluppi una vision di sistema paese nella quale il Mit svolga un ruolo di pianificazione, indirizzo e controllo affinchè non si realizzino posizioni dominanti che possano pregiudicare lo sviluppo del sistema portuale italiano nel suo complesso”.