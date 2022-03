Riecco la Coppa Milano-Sanremo, la regina delle gare in auto d'epoca

di Redazione

Dal 31 marzo al 2 aprile la classica manifestazione toccherà prima la Lombardia, quindi il Piemonte e poi la Liguria. Passerella a Portofino e a Piazza De Ferrari, poi le prove nel Ponente

Torna la Coppa Milano - Sanremo per auto d'epoca.

La 13/a edizione della rievocazione storica è in programma dal 31 marzo al 2 aprile.

La corsa, o la Signora, nacque nel 1906, ora è appuntamento per gentlemen drivers e personaggi del jet set internazionale.

Per l'assessore al turismo Gianni Berrino, il fascino di questo appuntamento "è dovuto al mix dello spettacolo fornito dai meravigliosi bolidi d'epoca che sfrecciano attraverso le tortuose, ma allo stesso tempo incantevoli, strade della Liguria".

Per Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria "la 13° edizione della rievocazione storica della coppa Milano Sanremo sarà una 3 giorni di spettacolo e prove tecniche in cui la Liguria sarà protagonista con le sue tortuose strade e le sue sinuose curve, vero ostacolo per i gentlemen drivers che la attraverseranno".

Il percorso sarà di 700 km tra Lombardia, Piemonte e Liguria.

Giovedì 31 marzo il via per la prima volta dall'Autodromo di Monza.

Venerdì 1 aprile, gli equipaggi, affrontate una serie di prove cronometrate nell'inedito contesto urbano del THE DAP - Dei Missaglia Art Park, attraverseranno l'entroterra piemontese per arrivare in Liguria, a Rapallo, a Portofino ci sarà il défilé.

Sabato 2 aprile dopo la tradizionale ripartenza da Rapallo si addentreranno nel cuore di Genova fino a Piazza de Ferrari, poi le prove speciali, il passaggio sulle curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle d'Oggia e del Melogno, per poi arrivare alla Marina di Loano per poi raggiungere Sanremo.

In questa sua XIII edizione, la Signora delle Gare non si pone solo come una competizione sportiva, ma come una vera e propria experience a 360 gradi.