Rezzoaglio, le campane della chiesa suonano un "Guasto d'Amore" di Bresh. Il parroco: "Non lo sapevo"

Non la solita musica dal campanile della chiesa di San Rocco di Villanoce, frazione di Rezzoaglio, da cui è partita la canzone del rapper e genoano Bresh, alias Andrea Brasi, "Un Guasto d'Amore", una delle canzoni che spesso accompagnano eventi legati al Genoa.

Il video della composizione è diventato subito virale sui social e sulle pagine Instagram a sfondo rossoblu'. Un gesto che tuttavia non nasconde un significato legato al calcio né al mondo del Genoa, come spiega a Telenord Don Ferdinando Cherubin, parroco della chiesetta: "Non ero a conoscenza di questo fatto, di suonare le campane si occupa un gruppo di campanari della valle che mantengono vive le tradizioni del paese."

"La canzone di Bresh rientrava semplicemente tra quelle scelte per celebrare la festa patronale di San Rocco: il ragazzo che l'ha suonata - 20 anni - l'ha fatto senza sapere che fosse legata al Genoa. Semplicemente perché gli piaceva. Pero' adesso gli dovrei dire di suonare qualcosa anche per la Sampdoria" - spiega ancora Don Cherubin, che è sì tifoso ma della Juventus. "Dovro' andare a recuperare questo video - continua - perché non l'ho ancora visto. Polemiche? Io non ne ho sentite"

Cio' che importa al parroco è invece "il fatto che questi ragazzi della valle mettono impegno e generosità per far risaltare un patrimonio storico in liguria, quello del suono delle campane". Si tratta dell'Associazione Campanari Liguri, un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 30 anni legati alla religione e alla tradizione.

Oggi tra l'altro alle 16 è prevista nel paese la processione per la festa patronale di San Rocco: fra le musiche scelte nessuno si sorprenda se ci sarà un'altra volta la canzone "Un Guasto d'Amore"