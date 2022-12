Regione Liguria, volto nuovo con la Strategia Digitale: la pubblica amministrazione entra nelle case dei cittadini

Un documento di quasi 300 pagine che contiene 50 progetti, articolati su 71 interventi, destinati a cambiare il volto della Liguria nei prossimi tre anni, rendendo più semplici i servizi per i cittadini e offrendo nuove opportunità competitive alle imprese del territorio. Sono questi i numeri della "Strategia Digitale della Liguria", che sarà presentata lunedì prossimo, 12 dicembre ndr, ai Magazzini del Cotone di Genova dal commissario per l'Innovazione Digitale Enrico Castanini insieme ai 50 stakeholder del territorio, a cui si sono aggiunti altri 15 enti e associazioni che, in questi mesi, si sono fatto promotori e co-designer dei progetti per loro più importanti.

"La Strategia Digitale è una delle sfide più importanti per la Liguria, così come per tutto il Paese - ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - non solo per l'ottimizzazione del lavoro della pubblica amministrazione ma anche per il futuro di tutti i cittadini e delle nostre imprese, nell'ottica di una sempre crescente semplificazione dei processi e delle relazioni. È un percorso ambizioso ma realizzabile e soprattutto già in corso di esecuzione, PrenotoSalute è uno di questi progetti che riguardano la vita dei cittadini. Cambiare la nostra regione e portare il digitale nelle case dei liguri come strumento per semplificare l'approccio della pubblica amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese credo che sia la vera sfida dei prossimi anni".

Una Strategia Digitale, frutto del lavoro di squadra di 50 persone ai vertici di 40 enti o associazioni liguri che, come rappresentanti reali del territorio su molteplici aree tematiche, sono stati portatori di idee, esigenze e soluzioni, coinvolgendo a loro volta altre 15 organizzazioni. "La Liguria è considerata all'avanguardia come digitalizzazione - sottolinea Enrico Castanini - ma questo è un progetto strutturato, organizzato, con una fortissima partecipazione del territorio. Siamo finalmente giunti alla conclusione del lungo percorso che ci ha visti, tutti insieme, comporre e costruire, tassello per tassello, la nostra Strategia Digitale".