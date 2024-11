Regione, due ore e mezza di vertice per comporre la Giunta: "Piena sintonia sui profili, le tessere di partito non contano"

"Ci siamo confrontati sui profili e non sui nomi": lo hanno detto con chiarezza i leader dei partiti di maggioranza che si sono incontrati questo pomeriggio a Palazzo Tursi per un vertice in cui iniziare a stabilire i paletti della nuova Giunta regionale. L'incontro è durato circa due ore e mezza.

Sanità - Uno dei temi maggiormente attenzionati nel vertice è stato quello della Sanità: gli esponenti dei partiti non si sono sbilanciati sui nomi ma hanno garantito massimo impegno: "Abbiamo già messo in cantiere una serie di attività che serviranno a migliorare i nostri servizi sanitari", ha dichiarato a questo proposito Edoardo Rixi. Quello che appare certo, e che i rappresentanti politici non negano, è che l'idea sia quella di avere un assessore esterno, una figura tecnica che possa affrontare tutti i nodi della materia. In pratica sono stati definiti i profili giusti che adesso vanno sondati: "Abbiamo chiesto al Presidente Bucci di fare una serie di telefonate per verificare la disponibilità di ciascuno".

La vicepresidenza - "Forza Italia non ha chiesto niente, non c'è una trattativa, quella si fa al mercato", ha aggiunto all'uscita di Palazzo Tursi Alberto Cirio, vicepresidente nazionale del partito azzurro. "Bucci è un uomo molto pragmatico e lo sapete - ha aggiunto - non conta la tessera di partito ma la capacità di governo del candidato prescelto. Oggi siu è parlato molto più di programma che poltrone da occupare e abbiamo anche analizzato insieme gli esiti del voto".

Gli ex totiani - Anche Ilaria Cavo smentisce ogni riferimento a nomi precisi ma sul ruolo dei civici arancioni ribadisce la linea: "Siamo sicuri che si terrà conto del lavoro fatto dai nostri candidati per favorire la vittoria del centrodestra e si valuteranno i profili migliori per un loro impegno in giunta".

I tempi - Anche sui tempi necessari per costituire la nuova Giunta nessuno si è sbilanciato ma tutti hanno assicurato "piena sintonia" sui temi da affrontare e sui profili da scegliere ed è emersa fiducia nella possibilità di accordarsi sulla squadra in tempi molto brevi.