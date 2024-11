Regione, Bucci annuncia la giunta: Massimo Nicolò alla Sanità coadiuvato da un Consiglio Superiore, Alessandro Piana confermato vicepresidente

Il presidente della Regione Marco Bucci ha annunciato la composizione della nuova giunta regionale. "Avevamo ipotizzato di presentare la nuova giunta in breve tempo e siamo riusciti a centrare l’obiettivo siamo stati veloci e ora iniziamo un lavoro che ci porterà al 2029 convinti ci centrare gli importanti obiettivi che ci siamo posti per i liguri e la Liguria. La squadra è forte e conta anche di elementi di supporto per l’assessorato alla Sanità che avrà il compito di portare avanti. Sicuramente i liguri vedranno gli effetti positivi”.



Bucci - Il presidente Bucci terrà le deleghe al Bilancio e Risorse Finanziarie, Controllo delle Partecipate regionali, comunicazione Istituzionale, Fondi Europei, Affari legali, semplificazione normativa, controllo strategico, transizione digitale e informatica.



Sanità - La delega alla Sanità va a Massimo Nicolò, oculista, già vicesindaco di Genova. "Ho accettato con entusiasmo -dice Nicolò . ma non senza preoccupazione: è una patata bollente. Sono pronto ad affrontare questa sfida. Da medico conosco la sanità dall'interno e, pur dovendo apprendere altri aspetti, da domani ci rimboccheremo le maniche per garantire il benessere ai liguri. In questa sfida ci sarà una squadra di persone, ognuna con un ruolo specifico, tra cui Enrico Castanini, Angelo Gratarola e Luciano Grasso, più un gruppo di medici scelti e coordinati dal professor Matteo Bassetti, che avranno ruolo consultivo". Proprio Castanini e Bassetti hanno quindi spiegato la portata del loro incarico.

"Esisterà un Consiglio superiore della sanità, come al ministero della salute, 13 persone, 7 donne e 6 uomini". Accanto all’assessore alla sanità Massimo Nicolò, ci saranno alcuni consiglieri tra cui: Enrico Castanini direttore generale di Liguria Digitale; Angelo Gratarola, già assessore alla sanità nella passata legislatura ex direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza all’ospedale San Martino di Genova, oltre che attuale membro del Consiglio Superiore dell’AIFA; Luciano Grasso, già direttore generale della ASL 3 Genovese; Santiago Vacca che si occuperà della parte economico-amministrativa.

A queste personalità si affiancherà il Consiglio Superiore di Sanità costituito da una serie di professionisti coordinati dal Prof Matteo Bassetti che avranno un ruolo consultivo non retribuito.

In totale 13 persone di cui 6 donne e 7 uomini:

Dott. Salvatore Alongi, direttore del Distretto socio-sanitario della ASL 4

D.ssa Eleonora Arboscello, direttrice della Medicina d’Urgenza del Policlinico San Martino

Dott.ssa Giada Bardelli, medico di Medicina Generale della ASL 5

Prof.ssa Lucia Del Mastro, professoressa ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Genova e Direttore della Clinica di Oncologia Medica del San Martino

Dott. Sergio Ferraro, direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia della ASL 1 Imperiese

Dott. Alessandro Gastaldo, direttore della struttura complessa di Radiologia e Diagnostica e Interventistica della ASL 2 Savonese

Dott.ssa Annamaria Gatti, direttrice della struttura complessa di medicina interna all’ospedale Villa Scassi

Dott.ssa Tiziana Lazzari, medico specialista in dermatologia e chirurgia estetica

Dott. Luigi Martinelli, cardiochirurgo presso il Gruppo GVM di Rapallo

Dott. Claudio Mazzola, ex direttore della struttura complessa di Ortopedia dell’ospedale Galliera

Prof. Italo Porto, ordinario di malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università di Genova.

Dott. Antonello Ranise, direttore della cardiologia della ASL 1 Imperiese

Dott.ssa Barbara Rebesco, direttore del DIAR Farmaceutico e responsabile della Farmacovigilanza regionale.

Vicepresidente della Regione è Alessandro Piana, con le stesse deleghe gestite nella precedente amministrazione: agricoltura, allevamento, acquacoltura e pesca professionale, fiere, grandi eventi entroterra, parchi e biodiversità, escursionismo in tempo libero, promozione dei prodotti liguri, programmi comunitari di competenza.

Simona Ferro avrà le deleghe a cultura, sport e pari opportunità.



Giacomo Giampedrone è stato confermato con le deleghe alla difesa suolo, infrastrutture, ambiente e tutela del territorio, emergenza protezione civile, cui si aggiunge l'edilizia ospedaliera.



Luca Lombardi è il nuovo assessore regionale al Turismo, deleghe territoriali, ciclo delle acque, marketing territoriale



Paolo Ripamonti è il nuovo assessore a sicurezza, energia, vertenze aziendali, rapporti sindacali, organizzazione personale e regionale, patrimonio, emigrazione e immigrazione.



Marco Scajola ha le deleghe a trasporti, urbanistica, rigenerazione urbana, tutela paesaggio, demanio, edilizia.



Il presidente Bucci terrà le deleghe a sviluppo economico, porti e logistica caccia e pesca e in un secondo momento che le assegnerà al consigliere delegato Alessio Piana.



Bucci non ha voluto confermare il nome di Angelo Vaccarezza come ipotetico nono assessore e si è detto "dispiaciuto per la scarsa rappresentanza femminile nella giunta".