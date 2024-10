Regionali, Viscogliosi (IV): "Orlando a ruota libera sul Galliera perché non ha più con sé un centro favorevole allo sviluppo"

Arianna Viscogliosi, esponente genovese di Italia Viva, interviene sulla questione dei contrasti elettorali a proposito del Nuovo Galliera: "Come dipendente del Galliera, conosco bene cosa significa lavorare in una struttura obsoleta e curarsi in un ospedale superato nelle sue strutture. L'uscita sul Galliera si spiega solo in un modo: Orlando si sente così influente nella coalizione da poter dire ciò che vuole, e lo fa perché in quella coalizione non esiste più un centro favorevole allo sviluppo di Genova. Hanno scelto una coalizione sbilanciata verso forze politiche che si oppongono a ogni progetto di crescita per la città. Per questo Sansa può alzare la voce".

"Ai candidati, farei una domanda semplice: cosa avete scritto nel vostro programma riguardo al Galliera? Perché sono i programmi a fare fede. Intendete sostenere o no questo ospedale, che è fondamentale per i liguri?" conclude la Viscogliosi.