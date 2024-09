Regionali: si candida in lista Bucci, sospeso dal partito segretario FdI di Imperia

Il segretario cittadino del circolo di Imperia di Fratelli d'Italia, Giossi Massa, è stato sospeso a tempo indeterminato dal partito, che ha commissariato la sezione, dopo la sua decisione di candidarsi nella lista civica del candidato governatore della Liguria, Marco Bucci. Ricoprirà la carica a interim il coordinatore provinciale, senatore Giovanni Berrino, sino alla data del congresso cittadino che si terrà entro la fine dell'anno. Ad annunciarlo è Giacomo Pallanca, responsabile dipartimento organizzazione del partito.

"Ieri ho mandato una mail alla segreteria provinciale e nazionale del partito - afferma Massa - con cui facevo presente che non condividevo le scelte del partito inerenti le elezioni regionali. In particolare, sono stato segretario cittadino per circa tre anni e mezzo, senza essere stato mai preso in considerazione".

Prosegue l'ex segretario: "A quel punto sono stato contattato direttamente dalla segreteria di Bucci, che mi chiedeva se avessi piacere a candidarmi. Certo che ho piacere, facendo parte del centrodestra e non ostacolando i partiti della coalizione".

Non è della stessa opinione Fratelli d'Italia, secondo cui basta soltanto l'appoggio, neppure la candidatura, a un'altra lista seppur civica, per determinarne l'incompatibilità e la conseguente sospensione. "Sono tuttora convinto di aver fatto la cosa giusta per portare a casa dei voti per il centrodestra, anche se il mio partito non la pensa alla stessa maniera".