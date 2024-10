Regionali, Schlein: "Bucci è la piena continuità con Toti"

"Con la scelta di Marco Bucci sostanzialmente Toti ha deciso di non dimettersi perché è la piena continuità con un sistema e gestione del potere che non è la nostra, che mettiamo al centro invece i beni comuni e l'interesse collettivo sempre". Così la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein alla Spezia interviene a un comizio elettorale in piazza a sostegno del candidato del campo largo alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando.

"Non abbiamo solo la destra come avversario in Liguria, ma anche l'indifferenza che ha colpito tante persone che pensano che il loro voto non faccia più la differenza, - afferma Schlein - invece dopo due anni di Governo nazionale di Giorgia Meloni la differenza la fa eccome, perché hanno tagliato il sociale non mandando un euro ai Comuni, hanno tagliato il trasporto pubblico locale, rischiano di tagliare sulle pensioni in manovra dopo la vergogna che hanno fatto su opzione donna, negano l'emergenza climatica, comprimono i diritti e il dissenso".

Nella serata di sabato 5 ottobre, Schlein era intervenuta da Imperia, dove dal palco di piazza San Giovanni e sotto la pioggia battente ha ribadito le priorità della coalizione che sostiene Orlando: "La Liguria è una Regione che ha bisogno di nuovo lavoro di qualità, penso ai giovani che devono trovare qui l'opportunità di costruirsi un futuro dignitoso ma non ci riescono con i contratti precari che la destra sta volutamente aumentando e con salari così bassi. Meloni e la maggioranza che sostiene Marco Bucci hanno bloccato il salario minimo, - ha continuato la segretaria dem - tanti giovani vanno via dalla Liguria per costruirsi un futuro altrove".