Regionali, Salvini: "Bucci sarà grande presidente, 'modello Genova' per la Liguria tutta"

Matteo Salvini, leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, appoggia la candidatura di Marco Bucci alla presidenza della Regione: "Marco è il migliore da tanti punti di vista: ha portato di nuovo la città di Genova in vetta, anche coloro che non l'hanno votato lo vedono e lo sanno. I genovesi sanno chi è, Bucci mette il 'modello Genova a disposizione di tutti i liguri. E' l'uomo del saper fare, del mantenere la parola, una rivoluzione positiva. Le sue difficoltà personali avrebbero potuto farlo rifiutare, è bellissimo che abbia accettato. Sarà un grande presidente se i liguri lo vorranno. Da segretario Lega, vicepresidente del Consiglio e da italiano non vedo l’ora che Bucci entri nel nuovo ufficio. Sarà un ottimo governatore, in linea con la crescita e la rinascita che c'è stata negli ultimi nove anni a Genova".





Quanto a Giovanni Toti, il ministro delle Infrastrutture osserva: "Persona per bene e grande governatore. Non commento la sua scelta di patteggiare, o le mie vicende. Parlando con dati alla mano: la Liguria in questi anni ".





"La Gronda? Rischio un altro processo per... stalking ad Autostrade! li chiamo tutti i giorni. È un diritto dei cittadini, stiamo parlando con il privato, per me è una priorità, entro mio mandato mi aspetto che si passi dalle parole ai fatti, Genova deve essere al centro dello sviluppo.





"Il mio processo? Non ho nulla - conclude - di cui pentirmi, ho salvato vite, ridotto disastri, c’è una richiesta dell’accusa, vedremo i giudici".