Regionali: Salvini annuncia nuove opere infrastrutturali per la Liguria, focus su sicurezza stradale e sviluppo economico

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Genova per un appuntamento elettorale della Lega, ha annunciato un piano articolato di interventi infrastrutturali per la Liguria. L'obiettivo è potenziare la sicurezza stradale, garantire la manutenzione e l'ammodernamento di strade e ponti, e migliorare le connessioni autostradali in una regione che rappresenta uno snodo cruciale per il traffico internazionale e per lo sviluppo del porto di Genova.

"La Liguria - sottolinea - è una regione strategica, sia per la sua collocazione geografica che per la sua funzione di collegamento con il resto d'Europa. Non possiamo permetterci di avere infrastrutture obsolete o pericolose. Il nostro obiettivo è rendere la rete stradale e autostradale sicura, efficiente e al servizio dei cittadini e delle imprese". Tra le priorità figurano interventi su autostrade come la A10 e la A12, arterie vitali per il traffico commerciale e turistico. Il piano di Salvini per la Liguria si presenta come un progetto ambizioso e articolato, che punta a migliorare la viabilità, garantire la sicurezza delle infrastrutture e potenziare l'economia della regione attraverso il porto di Genova. Le opere annunciate richiedono un impegno pluriennale e fondi significativi, ma, secondo il ministro, rappresentano un passo indispensabile per il futuro della Liguria.



Sicurezza stradale – Uno dei punti centrali del piano riguarda la sicurezza stradale. Il ministro ha annunciato che, in linea con il piano nazionale, anche in Liguria saranno adottate misure più rigide per contrastare comportamenti pericolosi alla guida. Tra queste, Salvini ha evidenziato l’importanza della sospensione immediata della patente per chi utilizza il cellulare mentre guida. "Non possiamo permettere che distrazioni banali come l'uso dello smartphone continuino a causare vittime sulle strade italiane. La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti", ha sottolineato.



Manutenzione dei ponti – La manutenzione delle infrastrutture già esistenti è un altro tema cruciale del piano. Salvini ha ribadito che i ponti e i viadotti della Liguria saranno soggetti a un attento monitoraggio e a interventi di messa in sicurezza, con particolare attenzione a quelli considerati a rischio o di vecchia costruzione. “Non dobbiamo mai dimenticare quello che è successo con il crollo del Ponte Morandi: eventi simili non devono più ripetersi. Per questo abbiamo stanziato fondi specifici per la manutenzione straordinaria e per garantire che tutti i viadotti siano sicuri", ha affermato il ministro.



Porto di Genova – Salvini ha poi posto l’accento sul porto di Genova, definito come "la porta d'Europa". Il porto rappresenta un punto di snodo fondamentale per l'economia italiana, e il piano prevede ingenti investimenti per migliorare l'accessibilità e l'efficienza delle infrastrutture logistiche che collegano il porto con il resto del paese. "Genova non è solo una città ligure, è un punto di riferimento per l’intero Mediterraneo. Dobbiamo sfruttare appieno il suo potenziale", ha detto Salvini, specificando che l’obiettivo è aumentare la capacità di traffico delle merci e migliorare le infrastrutture ferroviarie e stradali che servono l’area portuale.



Autostrade liguri – Un altro tema centrale è il potenziamento della rete autostradale ligure. Salvini ha evidenziato la necessità di modernizzare le tratte esistenti, in particolare le autostrade A10 e A12, che attraversano la regione e rappresentano collegamenti vitali con il Nord Italia e la Francia. "Non possiamo permetterci di avere autostrade congestionate e non sicure. Dobbiamo intervenire rapidamente per garantire fluidità al traffico e ridurre i disagi per chi vive e lavora in Liguria", ha spiegato il ministro.



Nuovi progetti – Nel piano sono previsti anche progetti di ampliamento della rete stradale e la creazione di nuove arterie per decongestionare i flussi di traffico nelle aree urbane e turistiche della regione. "La Liguria soffre spesso di un traffico eccessivo, specialmente nelle zone costiere e nelle città. Il nostro obiettivo è ridurre questi problemi attraverso nuove infrastrutture che permettano una mobilità più fluida e sicura", ha spiegato Salvini.

Investimenti futuri – Per realizzare questo piano, il ministro ha annunciato lo stanziamento di fondi significativi destinati alla Liguria nei prossimi anni. Questi investimenti non riguardano solo la manutenzione, ma anche la costruzione di nuove opere e l'ammodernamento di quelle esistenti. "Vogliamo che la Liguria diventi un modello di efficienza infrastrutturale. Questo è un investimento sul futuro della regione e di tutta l'Italia", ha dichiarato Salvini.

Collaborazione con enti locali – Salvini ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le autorità locali. "Il governo non può lavorare da solo. Abbiamo bisogno del supporto e della collaborazione di sindaci, presidenti di regione e delle autorità locali per garantire che le opere vengano realizzate nei tempi previsti e senza intoppi burocratici", ha affermato il ministro, promettendo un dialogo costante con le amministrazioni locali per risolvere eventuali criticità".