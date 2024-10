Regionali, Orlando (Pd):"La casa è tema fondamentale del mio programma. Dichiarazioni di Morra su Bucci fuoriluogo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"La casa è un tema fondamentale in molte province, non si trova manodopera perché l'affitto si mangia una parte importante del salario. I bandi delle Asl per reclutare infermieri spesso vanno deserti per questo, i ragazzi vengono discriminati nell'accesso allo studio per la crescita del costo degli affitti. Bisogna cambiare la vocazione generale dell'agenzia regionale che non deve essere solo per le case popolari, ma anche per rispondere alle diverse fasce, ci sono persone di ceto medio che sono in difficoltà. Attraverso la rigenerazione urbana e l'autocostruzione si può fare qualcosa. Serve un fondo che garantisca la morosità nel ritardo di pagamenti degli affitti. Il pd e la coalizione di centrosinistra non è mai stata così unita come ora, abbiamo avuto problemi nella composizione della coalizione alla fine è vero ma è una coalizione di gran lunga più larga di tutte le altre che si sono presentate nelle ultime due tornate elettorali". Orlando ha poi commentato le parole di Morra sulla malattia di Bucci: "Riguardo alla malattia, credo sia un tema che riguarda le valutazioni personali delle persone nel quale la campagna elettorale non deve entrare c'è un rispetto della dimensione individuale che mi spinge a non dire nulla su questo e a parlare solo di programmi".





Non è mancata poi una stoccata al centrodestra da parte di Orlando a margine della presentazione dei candidati del Pd in regione, avvenuta oggi: "Il centrodestra usa il modello Donald Trump, lo schema per cui negano l’evidenza deligittimando l'avversario. Ad esempio se diciamo che l'evasione scolastica in Liguria è la più alta del nord e loro rispondono che non è vero non dicendo di aver però una fonte a favore ma invece sostenendo che non sappiamo di cosa e non è nemmeno è arroganza è un metodo".