Regionali, Giampedrone (Vince Liguria): "Il mio risultato dipende da un sistema complesso"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tante conferme ma anche colpi di scena in queste elezioni regionali, tra i nomi più noti c'è Giacomo Giampedrone, assessore uscente della giunta Toti che su La Spezia, sua circoscrizione ha fatto 3.430 risultando il più votato, tuttavia a grande sorpresa non risulta eletto e dipenderebbe da tecnicismi che lui stesso ha spiegato:

"La gente non capisce come il più votato di una coalizione e partito che è arrivato secondo, come posizionamento dietro Fdl e davanti alla Lega non veda scattare un seggio da consigliere regionale rispetto ad altri con cifre più basse. Il sistema è un pò perverso, un sistema tecnico che fa un calcolo su base regionale con dei resti e riparti a seconda di quelli che sono stati i pesi delle singole liste su scala provinciale all'interno del territorio regionale e che vede non assegnare il seggio a Vince Liguria ma a un resto più alto ancorché più basso in termine di voti rispetto alle mie preferenze. Niente nei confronti di chi è indicato come eletto a cui vanno gli auguri di buon lavoro. Ma questo ha fatto scalpore nei confronti degli amministratori e cittadini. Ci penalizza ma non toglie il risultato buono fatto. Abbiamo dimostrato a Marco Bucci di voler continuare a lavorare insieme se vorrà, nemmeno lui se lo aspettava questo risultato". La volontà dunque è quella di continuare a collaborare con il neoeletto presidente di Regione Liguria, quindi la partita è ancora aperta dipenderà da Bucci.