Regionali, Gambino (FdI): "Vandalismo di certa sinistra lede principi democratici di tolleranza e confronto"

"La sinistra liberale, democratica, quella della tolleranza e dell’apertura… La stessa che ha strappato nei giorni scorsi alcuni miei cartelloni, ne ha imbrattati altri, ha attaccato adesivi “Antifa” sulla mia faccia e oggi ha imbrattato altri manifesti con scritte accusatorie. Con grande dispiacere e senza nascondere l’indignazione, condanno fermamente gli atti di vandalismo perpetrati contro i nostri cartelloni elettorali. Gli atti compiuti fino ad oggi sono inaccettabili e rappresentano un attacco non solo alla mia persona, ma anche ai valori democratici che tutti noi condividiamo. Questi gesti non solo danneggiano la campagna elettorale, ma minano il rispetto e la tolleranza che dovrebbero caratterizzare ogni confronto politico. La democrazia si basa sul dialogo e sul rispetto reciproco, e tali atti di violenza e intolleranza non hanno posto nella nostra società". Così in una nota Sergio Gambino, assessore comunale alla Sicurezza e candidato alle Regionali per Fratelli d'Italia.

"Invito tutti a mantenere un comportamento civile e rispettoso, e a esprimere le proprie opinioni in modo costruttivo. Continueremo a lavorare con determinazione per promuovere un dibattito politico sano e inclusivo, basato su idee e proposte concrete per il bene della nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno manifestato solidarietà e supporto in questo momento difficile. Insieme, possiamo costruire una società più giusta e rispettosa".