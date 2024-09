Regionali, Fratelli d’Italia svela le liste: tutti i nomi che sosterranno Bucci

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Con una cerimonia ufficiale, tenutasi alla presenza del coordinatore regionale Matteo Rosso, del senatore Gianni Berrino e della deputata Maria Grazia Frijia, Fratelli d’Italia ha svelato i nomi dei candidati che correranno nelle quattro circoscrizioni della Liguria in supporto alla candidatura a presidente di Marco Bucci. Come previsto, Fratelli d’Italia, partito trainante della coalizione, ha puntato su figure che incarnano continuità e competenza.

I nomi per la provincia di Genova

Nella circoscrizione di Genova, Fratelli d’Italia ha selezionato volti noti dell’amministrazione, puntando su personalità che hanno già esperienza nel governo locale e regionale. Tra i nomi di spicco, l’assessore Simona Ferro e Augusto Sartori, entrambi della giunta Toti, saranno della partita. Accanto a loro, Stefano Balleari e Lilli Lauro, anch’essi ex esponenti della lista Toti, porteranno il loro bagaglio politico nella competizione.

Dalla giunta comunale di Genova arriva l’assessore alla Sicurezza, Sergio Gambino, affiancato dal consigliere Franco De Benedictis. Non mancano nuove proposte, come il coordinatore provinciale Fabrizio Brignole e la consigliera comunale di Rapallo, Elisabetta Lai.

La Spezia e Savona:

Anche nelle altre circoscrizioni, Fratelli d’Italia ha deciso di puntare su figure con radicamento locale e peso istituzionale. Nella circoscrizione di La Spezia, uno dei nomi più rilevanti è quello di Gianmarco Medusei, attuale presidente del consiglio regionale e ex esponente della Lega. Accanto a lui, spiccano Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, e Daniela Menini, consigliera regionale uscente.

Per la circoscrizione di Savona, il partito di Giorgia Meloni ha selezionato l’ex vicesindaco del capoluogo, Massimo Arecco, e Antonella Tosi, già candidata alle elezioni europee, figure di primo piano del panorama politico savonese.

Imperia:

La circoscrizione di Imperia vede in corsa l’uscente consigliera regionale Veronica Russo, affiancata da Paolo Strescino, già sindaco di Imperia, e Luca Lombardi, consigliere comunale di Sanremo. La scelta di questi candidati sottolinea l’intento di Fratelli d’Italia di puntare su amministratori con una profonda conoscenza del territorio.





Le interviste a margine della conferenza:

Onorevole della Republica, vicesindaco del comune de La Spezia, Maria Grazia Frijia: "Il sindaco Bucci è stato molto chiaro, noi vogliamo portare avanti progetti concreri, vogliamo lavorare per il "Sì", non contro l'evoluzione. Noi siamo a favore delle infrastrutture, della modernizzazione della nostra regione, siamo a favore dello sviluppo e della produttività, del miglioramento delle condizioni di vita dei nostri concittadini, della qualità della vita, non solo sotto il profilo economico, soprattutto del sociale. Il nostro impegno sarà quello di continuare il lavoro svolto dalla precedente amministrazione di centrodestra, che ha lavorato molto bene. Si deve sempre migliorare. Ci sono state delle criticità nella sanità, le abbiamo ereditate dall'amministrazione precedente di centrosinistra. Inoltre, la pandemia le aggravate. Il nostro obiettivo e valorizzare questo settore. Non ci mancano i mezzi, il nostro candidato ha già tracciato una linea, continueremo a viaggiare in questa direzione".





Roberto Menia, Senatore: "La Liguria ne viene da un'esperienza di rinascita in questi anni, una rinascita governata dal centrodesra, quindi l'aspettativa è quella di vincere e continuare un percorso. Dobbiamo presentare, con idealità e pragmatismo, un modo di intendere la vita ed il futuro. Sono sicuro che ci rivedremo tra un mese con un buon risultato".





Matteo Rosso, coordinatore presidente della coalizione di centrodestra: "La candidatura del sindaco Bucci è stata una cosa meravigliosa. Ci ha uniti tutti. La gente che pensava di non votare, di restare a casa, oggi ha un uomo in cui continuare a credere. Fratelli d'Italia ci crede. Avevamo tantissimi candidati che si sono proposti, non siamo riusciti a candidare tutti, ma ci daranno una mano. Da domani saremo tra la gente, come abbiamo sempre fatto, come ci ha insegnato Giorgia Meloni, per raccontare ciò che faremo e ricordare quello che in questi nove anni è stato fatto nella Liguria. L'intento è quello di valorizzare la tutta la regione".





Claudio Cavallo, coordinatore provinciale FDI - Savona: "Fratelli d'Italia è il primo partito a livello nazionale, e noi abbiamo il dovere di contribuire al successo del candidato di centrodestra, Bucci. Daremo il massimo. I passaggi da una parte all'altra, non cambieranno il risultato a livello globale, potranno spostare l' equilibrio di qualche partito a discapito di qualche altro, ma con la rivoluzione politica che c'è stata, poiché alcune liste hanno cambiato completamente nome, qualche scossone era inevitabile. C'è ad ogni elezione, figuriamoci a questa".