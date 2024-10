Regionali, Cavo (NM) e Mascia (FI) promuovono il programma di Bucci: "Chiarezza e attenzione alle infrastrutture"

Al programma elettorale di Marco Bucci, presentato alla Spezia, arrivano i consensi di Ilaria Cavo, parlamentare e coordinatrice regionale di Noi Moderati e della Lista Toti, e Mario Mascia per Forza Italia Genova.

"Un programma chiaro, per una Liguria che possa continuare il percorso di crescita e sviluppo, guardando con attenzione ai settori più trainanti (per esempio il turismo e la blue economy) e che possa essere - dice la Cavo - una Liguria per tutti. Un programma che spiega chiaramente chi è dalla parte del fare e del sì, ovvero il nostro candidato Marco Bucci, e chi invece sui grandi temi dello sviluppo e delle infrastrutture rimane bloccato dalle contraddizioni interne alla sua coalizione”.

“E' lunghissimo e preciso - prosegue - l'elenco delle opere infrastrutturali scritte nel programma di Bucci, non manca un’ opera. C'è la diga, c'è lo Skymetro, c'è la Gronda (solo per fare alcuni esempi), ci sono tutte le opere indispensabili per tracciare un futuro per la nostra regione. Qui le leggiamo, mentre il programma di Orlando ha il freno a mano tirato ed è il programma di chi omette opere e impegni perché la sua coalizione è sgretolata. Marco Bucci, forte di una coalizione compatta, ha voluto confermare tutti i nostri più importanti progetti a sostegno della natalità, delle donne lavoratrici, delle fasce più deboli. Viene confermato il sostegno a famiglie e imprese, l'impegno per i bonus per gli asili nido, i centri estivi, le babysitter e le badanti. Ricordo che la giunta Toti ha soddisfatto nel complesso quasi 100mila domande, di cui oltre 9mila per i nidi, 25mila per i centri estivi, 6mila per gli assistenti familiari. E c'è la prosecuzione di un modello di formazione che garantisce occupazione, grazie al sostegno agli Its Academy sviluppati in tutta la regione. Sarà fondamentale anche l'impegno sul principio di integrazione socio-sanitaria: che significa presa in carico del paziente, nei punti unici di accesso, a 360 gradi, con equipe miste per far fronte sia alle esigenze sociali sia a quelle sanitarie”, conclude Ilaria Cavo.

"Nel programma elettorale di Bucci Presidente zero selfie e zero fuffa: si parla 'ciæo', alla genovese, dell'obiettivo prioritario, senza se e senza ma, di migliorare la qualità di vita dei liguri, per far diventare la Liguria il posto ideale per vivere, lavorare, studiare e trascorrere il tempo libero" dichiara Mario Mascia per Forza Italia Genova.

"Si parla chiaro dei macrotemi che realizzano la visione della Liguria del futuro, del benessere, dello sviluppo, della blue economy" continua Mascia "Di una Liguria per tutti che sia connessa al mondo a livello fisico e digitale: non è un caso se il primo punto programmatico sono proprio quelle infrastrutture che per Orlando e per le sinistre del no sono un tabù che non va manco nominato nella loro lista delle cose da non fare"

"Nel programma si parla chiaro della realizzazione di opere fondamentali come la Gronda di Genova, la Pontremolese, la bretella Albenga-Carcare-Predosa e la nuova diga foranea, così come di decine di infrastrutture da portare a termine, da Levante a Ponente. Ogni progetto è un tassello verso una Liguria più moderna e interconnessa per tutti i liguri. Fermare queste opere significherebbe bloccare lo sviluppo e il futuro della regione. Non menzionarle neppure nel programma - conclude Mascia è un silenzio dissenso di cui i liguri siamo certi terranno conto il giorno delle votazioni".