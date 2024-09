Regionali, Bucci candidato centrodestra. Piciocchi: "Fuori discussione le dimissioni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Grandissimo impegno per non perdere continuità rispetto alle grandi opere e i lavori che stiamo portando avanti. Ringrazio tutti quelli che mi avrebbero voluto come candidato, anche se sarebbe stata una scelta costosa, perché conoscete il mio impegno in Comune. Nello stesso spirito, in cui Bucci oggi ci insegna, avevo dato la mia disponibilità, ma sono contento di rimanere dove sono e portare avanti il mio lavoro in coesione con il sindaco e non vedo perché lui si debba dimettere, questa è una polemica strumentale. Potrà accedere ad una posizione dalla quale ancora meglio ed efficacemente potrà servire i cittadini di Genova. Fuori discussione le dimissione". Ha commentato così la candidatura di Marco Bucci alle regionali per il centrodestra, il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi che per settimane è stato considerato lui stesso un possibile palpabile candidato. Le forze hanno però deciso di convergere su Bucci alla fine.