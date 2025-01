Rapallo, nido San Gerolamo a rischio chiusura, Carlo Bagnasco (FI): "Massima disponibilità per salvare patrimonio della città"

Il consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria, Carlo Bagnasco (nella foto) insieme agli assessori comunali di Rapallo Filippo Lasinio ed Eugenio Brasey, nonché alla capogruppo in Consiglio Comunale Antonella Aonzo e i consiglieri comunali Vittorio Pellerano e Franco Parodi, hanno manifestato la loro preoccupazione per la notizia della chiusura dell'Istituto Nido San Girolamo di Rapallo. L'istituto rappresenta un elemento fondamentale per le famiglie della città, offrendo servizi educativi che vanno oltre la semplice istruzione, arricchendo il panorama formativo locale con una proposta paritaria di qualità.

Ruolo educativo - Secondo il gruppo politico, le scuole paritarie rivestono un ruolo centrale nel sistema educativo italiano, contribuendo alla diversificazione dell’offerta formativa e garantendo una crescita sociale per la comunità. L’Istituto Nido San Girolamo, gestito dalle suore Somasche, è un punto di riferimento per le famiglie di Rapallo, offrendo da generazioni un supporto educativo e umano che va ben oltre l’insegnamento scolastico. L’importanza storica di questa realtà per la città è indiscutibile, ed è proprio per questo che la notizia della sua chiusura preoccupa profondamente.

Impegno - Il gruppo “Con Bagnasco Forza Italia” ha dichiarato la propria disponibilità ad avviare un tavolo di lavoro con tutti gli attori istituzionali per trovare soluzioni concrete che possano salvaguardare l'istituto e le famiglie che ne fruiscono. Tra le ipotesi al vaglio, anche la possibilità di riconsiderare la decisione riguardante la classe prima, valutando di mantenere questa sezione all’interno dell’istituto stesso.

Collaborazione - In un clima di collaborazione e spirito costruttivo, i componenti di Forza Italia hanno sottolineato la loro determinazione nel fare tutto il possibile per garantire la continuità di questa struttura educativa, che per decenni ha rappresentato una risorsa preziosa per Rapallo. La volontà è quella di proteggere non solo un’istituzione, ma un patrimonio storico e umano che ha segnato la crescita di intere generazioni di bambini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.