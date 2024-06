Rapallo, il Grand Hotel Bristol Portofino Coast festeggia i 120 anni di Dolce Vita

Il prossimo 21 giugno il Grand Hotel Bristol Portofino Coast festeggia 120 anni di Dolce Vita e di ospitalità italiana. Una storia iniziata nel 1904, con la costruzione di una struttura ricettiva dalla facciata d’epoca Liberty, ancora oggi elemento distintivo, che si erge tra la rigogliosa natura mediterranea della prestigiosa Portofino Coast.





Il Grand Hotel Bristol è oggi un lifestyle hotel a cinque stelle, membro di Small Luxury Hotels of the World, con uno stile contemporaneo del design degli interni, che si coniuga con le caratteristiche iconiche e tradizionali della struttura. In oltre cento anni di storia, il Grand Hotel Bristol è stato fin dalla sua apertura un punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità ligure, originariamente gestito della famiglia Costa, oggi prosegue sotto il segno della Famiglia Rocchi,Gruppo R Collection Hotels, che ha riportato glamour e allure originali alla struttura, ma in chiave contemporanea.





L’hotel più moderno del Golfo del Tigullio, diventato meta delle celebri figure illustri, dal premio Nobel per la letteratura André Gide al fondatore del Bauhaus Walter Gropius, è stato luogo d’incontro scelto da Capi di Stato e potenze mondiali per firmare alcuni tra i più importanti trattati di pace, e la cornice naturale che ha accolto gli artisti Adrian Stokes e Charles Buls. Diverse star sono passate da questi saloni, dall’attrice star del cinema muto Doroty Girsh alla leggendaria cantante Mina che era solita soggiornare al Grand Hotel durante le sue tournee.





In occasione delle celebrazioni per i 120 anni dall’apertura, il Grand Hotel Bristol Portofino Coast organizza un evento in grande stile, previsto per la serata del 21 giugno con festeggiamenti che prevedono un intrattenimento straordinario: si inizia con red carpet e trampolieri e giocolieri che accoglieranno i numerosi ospiti attesi, tra clienti, partner, istituzioni e celebrities. L'evento promette di essere un'esperienza indimenticabile, combinando eleganza, divertimento e tradizione in una cornice mozzafiato con vista Portofino Coast.





“L’idea di festeggiare questa ricorrenza dei 120 anni è quella di far rivivere tramite le installazioni e le animazioni presenti, quello che sono stati i 120 anni di servizio, dedizione, poesia e di Dolce Vita, tramite tutto quello che è passato e che passerà dal Grand Hotel Bristol” afferma Riccardo Bortolotti, General Manager Grand Hotel Bristol. “Una serata evento che racchiude tutti i simboli di quello che è un ensemble di Dolce Vita, un concetto timeless e placeless, il dolce vivere all’italiana”, continua.

Spettacolo sarà la parola d’ordine. Previsto nel programma un’esibizione di nuoto sincronizzato eseguita dalla Squadra Nuotatori Genovesi Piscine di Albaro. Ad aggiungere un tocco di energia e fascino alla serata sarà il maestro di cerimonia e presentatore, il carismatico Principe Maurice, al secolo Principe Maurizio Agosti Montenaro Durazzo.

A bordo piscina del Grand Hotel Bristol, l’artista di Nuar Gallery, la galleria d’arte contemporanea del Grand Hotel, Coquelicot Mafille eseguirà una live Art Performance per un coinvolgimento artistico sotto ogni aspetto.

Il Grand Hotel Bristol si conferma un luogo multisensoriale, con un'esperienza acustica. La serata sarà allietata da un concerto di duo viola e pianoforte eseguito da Giulia Ermirio di Sibelius Festival, che eseguiranno un raffinato repertorio di musica classica. A seguire, un emozionante concerto “Tributo a Mina” che omaggia la leggendaria cantante italiana con una serie delle sue canzoni più amate da Amor Mio a Le mille bolle blu.

Il fil rouge dell’intrattenimento sarà l’offerta Food&Beverage, che tra aperitivo di benvenuto, dinner a buffet standing e drink serali, offre la possibilità di gustare la cucina dell’Executive Chef Andrea Cannalire, moderna e creativa, che gioca con colori e sapori della tradizione italiana attraverso un'affascinante reinterpretazione, in una sinfonia di freschezza e contemporaneità.

I festeggiamenti si chiuderanno con il tradizionale taglio della torta, avvolto in una cornice magica e suggestiva e illuminata da fontane fredde scintillanti a bordo piscina a cui seguirà uno spettacolo Le Burlesque e a concludere DJ set con Musica by MarshMallow Duo con open bar.

Le combinazioni artistiche faranno di questa serata un evento indimenticabile, capace di soddisfare tutti i sensi e di rimanere impresso nella memoria degli ospiti, oggi, come ieri e domani.