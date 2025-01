Raccolta differenziata, +15% di rifiuti durante le feste 2024

Durante le festività natalizie, gli imballaggi aumentano fino al 15%, secondo il Conai. Gestire correttamente carta, plastica e vetro è cruciale per mantenere efficiente la raccolta differenziata e alimentare il circolo virtuoso del riciclo.

Feste natalizie – L'incremento dei rifiuti durante il Natale è una costante: pacchi regalo, bottiglie, buste di plastica e carta da pacco rappresentano una sfida per il sistema di raccolta e smaltimento. Conai segnala un aumento compreso tra il 7% e il 10% per plastica e vetro, con picchi del 15% per carta e cartone. Una crescita che, se gestita correttamente, può trasformarsi in un’opportunità per l’economia circolare.

Carta e cartone – Per la carta da pacco e i contenitori esterni di dolci tipici come pandoro e panettone, il riciclo non presenta difficoltà. Gli scontrini, invece, devono essere smaltiti nell’indifferenziato, salvo indicazioni contrarie. Carta oleata, carta da forno non specificatamente riciclabile e altri materiali misti non devono essere conferiti con la carta.

Plastica – Gli imballaggi in plastica vanno svuotati e, se possibile, compressi per occupare meno spazio. Le etichette adesive devono essere rimosse, con flaconi ed etichette smaltiti separatamente. Oggetti come giocattoli rotti o materiali plastici non da imballaggio devono essere portati all’isola ecologica.

Vetro – Bottiglie e contenitori in vetro possono essere riciclati, ma con attenzione. Addobbi natalizi, pirofile da forno e bicchieri in cristallo non vanno nella raccolta del vetro. Il cristallo, contenendo piombo, può contaminare il materiale riciclabile. Le scatole di legno delle bottiglie devono essere conferite nei centri di raccolta dedicati.

Economia circolare – “Differenziare correttamente i rifiuti significa valorizzare le risorse e promuovere la sostenibilità,” afferma Conai. Solo una raccolta accurata garantisce il funzionamento del sistema di riciclo e consente di ridurre l’impatto ambientale dei consumi natalizi. Il modello italiano di gestione rifiuti si dimostra efficace, ma richiede l’impegno di tutti i cittadini per mantenere alti gli standard qualitativi.

