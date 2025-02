“Quartieri in Giunta”, la giunta comunale visita Oregina e discute progetti per il quartiere, focus sull'Ostello della Gioventù

Oregina è stata la decima tappa di “Quartieri in Giunta”, il progetto che porta la giunta comunale nei diversi quartieri di Genova per incontrare i cittadini e discutere su tematiche locali. Oggi, all’Istituto Comprensivo Oregina – Scuola Secondaria Aldo Gastaldi, il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi ha annunciato importanti interventi, tra cui il rifacimento di un campetto da basket, richiesto dagli studenti, e un progetto di valorizzazione per l’Ostello della Gioventù.

I progetti discussi – Durante la riunione di giunta, sono stati presentati e approvati vari interventi, tra cui quelli per il recupero del patrimonio civico abitativo e la gestione delle parti comuni. È stato anche approvato un progetto di fattibilità per la zona di via Mazzuccone Mazzini a Murta, insieme a un nuovo regolamento per il lavoro agile del Comune. Oltre a questo, sono emerse richieste importanti da parte dei cittadini, come la necessità di un ambulatorio sociosanitario e una maggiore attenzione alla manutenzione e al decoro del quartiere.

Ostello della Gioventù – Un tema centrale emerso durante l’incontro è stato il futuro dell’Ostello della Gioventù. Piciocchi ha commentato: «C’è la volontà di riportare l’Ostello alla sua vocazione originaria». L’ostello, situato in una posizione privilegiata vicino ai Forti, potrebbe diventare parte di un progetto più ampio di valorizzazione della zona. Con la concessione in scadenza nel 2026, il Comune mira a sviluppare un progetto sociale che coinvolga anche l’Asilo, aggiungendo valore alla struttura.

Decoro e volontariato – Tra i temi trattati c’è stato anche quello del decoro urbano, con segnalazioni riguardanti la pulizia delle scarpate e la messa in sicurezza dei muri. Piciocchi ha sottolineato come, grazie a un accordo quadro, sarà possibile intervenire su questi aspetti con finanziamenti dedicati. Il facente funzioni sindaco ha anche parlato di progetti per avvicinare i giovani al mondo del volontariato, utilizzando le scuole come punto di partenza.

Incontri con le associazioni – A seguire, la giunta comunale ha incontrato numerose associazioni e comitati del quartiere, tra cui Anteas, Anpi e Misericordia. La partecipazione attiva delle realtà locali è stata fondamentale nel delineare le priorità per il quartiere e nel raccogliere le richieste dei residenti. Tra queste, è emersa la necessità di una miglior illuminazione in alcune zone, come via Costanzi, attualmente priva di impianti.

I sopralluoghi – Nel pomeriggio, gli assessori competenti hanno effettuato sopralluoghi in vari punti del quartiere, tra cui l’asilo Bondi, l’Ostello, l’isola del riciclo di Amiu e il centro Anteas, per verificare direttamente le necessità del territorio.

