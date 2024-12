Protezione civile, 23 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza della Liguria

La Regione Liguria investe circa 23 milioni di euro per consolidare infrastrutture danneggiate dal maltempo, utilizzando fondi residui dell’emergenza mareggiata del 2018. Interventi significativi saranno realizzati a Cairo Montenotte e Albenga, in attesa del riconoscimento dello Stato di emergenza, oltre che in altre aree del territorio.

Fondi residui– Gli stanziamenti provengono dai residui dell’ordinanza 558, che nel 2018 aveva destinato oltre 300 milioni di euro per fronteggiare i danni della mareggiata. Circa 14,5 milioni di euro saranno utilizzati per interventi strutturali a Cairo Montenotte e Albenga, con opere di ripristino sugli argini del fiume Bormida e il miglioramento della sezione idraulica del rio Carenda.

Dichiarazioni– "Con queste risorse garantiremo una risposta importante al territorio", ha dichiarato l’assessore Giacomo Raul Giampedrone. "Dimostriamo attenzione e preparazione nell’utilizzo delle risorse, evitando che anche un solo euro venga sprecato".

Savonese– La provincia di Savona riceverà la maggior parte dei fondi con opere di consolidamento e adeguamento idraulico per migliorare la sicurezza territoriale, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal maltempo.

Genovese– Nell’area metropolitana di Genova, poco più di 3 milioni di euro saranno utilizzati per il rifacimento del ponte in località Noceto a Isola del Cantone. A Pieve Ligure, 320mila euro finanzieranno interventi allo scalo di alaggio e al piazzale basso in località Scalo Chiappa.

Imperia– In provincia di Imperia, 485mila euro saranno impiegati per il consolidamento di muri in località Montegrazie e Capo Berta.

La Spezia– Nel territorio spezzino, Brugnato beneficerà di 180mila euro per ripristinare viabilità e strade comunali danneggiate, mentre Framura riceverà 540mila euro per sistemare strutture portuali e percorsi pedonali.

Integrazione costi– Parte del fondo, circa 4 milioni di euro, sarà utilizzata per coprire l’aumento dei costi per lavori già in corso, garantendo il completamento degli interventi previsti.

