Prospettive globali, impatti locali: come cambia la Liguria secondo il rapporto New Year's Forum

Un rapporto redatto da New Year’s Forum, FB & Associati e SWG analizza i principali scenari economici, sociali, politici e ambientali previsti per l’Italia nel 2025, con un focus specifico sulla Liguria. Basato su un’indagine previsionale condotta tra dicembre 2024 e gennaio 2025, il documento si avvale delle opinioni di 100 esperti, tra dirigenti, accademici e giornalisti, per delineare le sfide e le opportunità che attendono il territorio ligure nel prossimo futuro.

Sanità e servizi essenziali - La sanità regionale rappresenta uno dei temi centrali trattati dal rapporto. Vengono evidenziate criticità relative alle Case di comunità in ASL 5, strutture fondamentali per rafforzare l’assistenza primaria, e alla carenza di reagenti nell’ASL 2, un problema che mette in difficoltà i laboratori diagnostici. La sostenibilità del sistema sanitario regionale richiede interventi urgenti, considerando anche l’elevata percentuale di popolazione anziana in Liguria, tra le più alte d’Italia.

Inclusione sociale e accesso ai servizi - Sul fronte sociale, il mancato rinnovo del credito d’imposta per contrastare la povertà educativa minorile rischia di penalizzare le fasce più vulnerabili della popolazione. Altri segnali di difficoltà emergono dalla chiusura del punto INPS di Sarzana, che limita l’accesso a servizi pubblici essenziali per molti cittadini della zona.

Territorio e ambiente - Il fragile equilibrio territoriale della Liguria è sottolineato dall’episodio della frana a Masone, in località Bertè, che ha messo in evidenza la necessità di interventi di messa in sicurezza. Questo fenomeno riflette le sfide ambientali che la regione deve affrontare, in un contesto di cambiamenti climatici e di eventi estremi sempre più frequenti.

Economia e tariffe - Sul piano economico, la Liguria si trova ad affrontare l’aumento delle tariffe dell’acqua nella provincia di Imperia, un tema che colpisce famiglie e imprese. Allo stesso tempo, si segnala la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e immobiliare, come il complesso di Villa Zanelli a Savona, che richiede progetti mirati per il recupero e lo sviluppo del territorio.

Innovazione e ricerca - Tra i progetti più significativi, il rapporto pone l’accento sul Centro di medicina computazionale e tecnologica di Erzelli. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità strategica per posizionare la Liguria tra i poli di eccellenza nell’ambito tecnologico e scientifico, contribuendo alla competitività del territorio su scala nazionale e internazionale.

Prospettive globali e impatti locali - Il rapporto colloca la Liguria in un quadro più ampio, sottolineando come le dinamiche internazionali, dalla geopolitica ai conflitti globali, possano influire sulle economie regionali. La Liguria, con il suo tessuto industriale e portuale, dovrà confrontarsi con la crescente polarizzazione del mercato del lavoro e con la necessità di sviluppare competenze innovative per restare competitiva.

