Prorogata al 30 maggio 2025 la scadenza per le domande di finanziamento al Trasporto Rapido di Massa

In risposta alle numerose richieste delle amministrazioni locali, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha sollecitato il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a prorogare la scadenza per la presentazione delle candidature all’Avviso 3 del Ministero dei Trasporti, relativo al Trasporto Rapido di Massa (TRM). Il Ministro ha accolto la richiesta, estendendo il termine al 30 maggio 2025, come riporta Ferpress.

Motivazioni della proroga – Molti Comuni e Città Metropolitane avevano evidenziato la necessità di più tempo per preparare le istanze di accesso alle risorse destinate al TRM. L’Anci, recependo queste istanze, ha inviato una lettera al Ministro Salvini sottolineando l’urgenza di una proroga.

Risposta del Ministero – Il Ministro Salvini ha risposto positivamente, incaricando la Direzione Generale competente di estendere la scadenza al 30 maggio 2025. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito il Comunicato n.5, ufficializzando la proroga.

Esigenze finanziarie – Parallelamente, l’Anci ha richiesto al Ministro di individuare le coperture finanziarie necessarie per i progetti TRM comunali e metropolitani, stimati in circa 10 miliardi di euro. L’attenzione è rivolta anche alla manutenzione delle infrastrutture esistenti, in sinergia con i fondi strutturali e gli strumenti della Banca Europea degli Investimenti.

Implicazioni per le amministrazioni locali – La proroga offre a Comuni e Città Metropolitane un periodo aggiuntivo per elaborare progetti di trasporto rapido di massa, favorendo una pianificazione più accurata e l’accesso a finanziamenti cruciali per migliorare la mobilità urbana.

Prossimi passi – Le amministrazioni locali sono ora chiamate a utilizzare efficacemente il tempo supplementare per presentare progetti solidi entro la nuova scadenza, contribuendo allo sviluppo sostenibile del trasporto pubblico nelle aree urbane.

