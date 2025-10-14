Pro Recco al via, Felugo: "Siamo affamati e troviamo energie nelle difficoltà"
di Maurizio Michieli
Siamo affamati e troviamo energie nelle difficoltà". Lo ha detto Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco pallanuoto, alla vigilia della nuova stagione della pallanuoto in una lunga intervista di Primo Piano nel corso del Live di Telenord. Felugo, che si avvia anche verso i dieci anni alla guida della storica società, ha parlato a 360 gradi, spaziando dalla tournée negli Usa, al cambio di proprietà sino alle nuove regole.
Ecco l'intervista integrale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:felugo pro recco pallanuoto
Condividi:
Altre notizie
Zaccaro a Telenord: Area democratica in congresso a Genova, tra riforme e polemiche
14/10/2025
di Redazione
Salis a Telenord: "Sarò sindaca di Genova per cinque anni, ecco cosa farò. Il Nuovo Ferraris? A carico delle società"
14/10/2025
di Maurizio Michieli
Bucci a Telenord: "Cento milioni per rinnovare le strade della Liguria, nella sanità meno burocrazia e più cura"
10/10/2025
di Maurizio Michieli - Simone Galdi