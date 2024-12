Prima giunta itinerante a Genova, il progetto “Quartieri in giunta” parte da Ca’ Nova

Ha preso il via oggi, dal quartiere di Ca’ Nova, il progetto “Quartieri in giunta”, un’iniziativa della Giunta comunale di Genova guidata dal sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi. L’obiettivo è promuovere il dialogo con i cittadini, ascoltare le necessità dei territori e verificare lo stato di avanzamento dei progetti in corso.

Collaborazione – “Abbiamo trovato un clima propositivo di grande collaborazione con tutte le associazioni e i comitati che abbiamo incontrato. La formula avviata oggi si è rivelata molto efficace sia per ascoltare le richieste dei cittadini sia per individuare soluzioni concrete,” ha dichiarato Piciocchi. La giornata è stata caratterizzata da una riunione aperta agli stakeholder del territorio e da sopralluoghi con assessori comunali e municipali.

Progetti in corso – Tra gli interventi monitorati durante la giornata, particolare attenzione è stata dedicata all’ambulatorio medico Asl 3 di via 2 Novembre, che sarà completato a fine gennaio e aperto in primavera. “L’ambulatorio rappresenta un esempio di integrazione sociosanitaria, un servizio per la salute dei cittadini ma anche un presidio sociale del quartiere,” ha sottolineato il sindaco facente funzioni. Inoltre, i lavori dell’area sportiva di via Novella stanno procedendo speditamente, trasformando una zona in abbandono in uno spazio dedicato a sport, socialità e verde pubblico.

Stakeholder coinvolti – La riunione ha visto la partecipazione del presidente del Municipio VII Ponente, Guido Barbazza, di assessori e consiglieri municipali, nonché di rappresentanti delle principali associazioni e comitati locali, tra cui il Quartiere Ca’ Nova, il Comitato di quartiere via Cravasco e il Comitato di tutela via Montanella. Presenti anche la cooperativa Agorà, Arciragazzi, Ponente Soccorso e la parrocchia locale.

Sopralluoghi – Nel corso della giornata sono stati effettuati sopralluoghi in diverse aree strategiche, tra cui l’area Pianacci, la galleria di via della Benedicta, l’ex mercato di via Cravasco e il nido Nuvole e Smeraldo di via Calamandrei. Questi interventi mirano a riqualificare spazi urbani per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Prossimi incontri – Il calendario delle prossime sedute di “Quartieri in giunta” prevede tappe nei quartieri di San Teodoro, Cornigliano e Bavari. Le associazioni e gli stakeholder interessati potranno rivolgersi al Municipio di competenza per partecipare o mettere a disposizione sedi per incontri con gli assessori comunali.