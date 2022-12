Premio Rapallo Bper per le donne scrittrici: vince Francesca Maccani con "Le donne dell'Acquasanta"

È Francesca Maccani con il libro "Le donne dell'Acquasanta"(Rizzoli) la vincitrice della 37/a edizione del Premio Rapallo Bper per le donne scrittrici, erede del Rapallo Carige. Maccani ha avuto la meglio sulle altre due finaliste, Gaja Cenciarelli con "Domani interrogo"(Marsilio) e Elvira Seminara con "Diavoli di sabbia"(Einaudi). "Le donne dell'Acquasanta" è un racconto di storie, ribellioni e acquiescenze femminili nella Palermo del 1897. L'indomita Franca e la quieta Rosa sono due amiche che crescono insieme in un borgo di pescatori. Diverse e complementari, si ritrovano a lavorare insieme come sigaraie fra le donne dell'acquasanta, manifattura ai bordi della città. Prenderanno il meglio l'una dall'altra per costruire un doloroso riscatto femminile in una realtà dove alle donne non era permesso lavorare e protestare.

Il nuovo format del premio prevedeva anche un premio alla saggistica, vinto ex aequo da Maura Gancitano, con il libro "Specchio delle mie brame"(Einaudi) in cui l'autrice effettua un innovativo e brillante lavoro sui miti del corpo e della bellezza, e da Bianca Pitzorno con "Donna con libro"(Salani Considerata), il suo ultimo saggio che descrive con bella intensità gli approcci e le scelte culturali e di lettura di una affascinante protagonista femminile. La serata, tenutasi al Grand Hotel Excelsior, è stata condotta dagli attori Alice Arcuri, Neri Marcorè e Luca Bizzarri. 123 i libri in gara giudicati dalla giuria tecnica composta da Eva Cantarella (presidente), Nadia Terranova (vicepresidente), Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Lella Costa e Margherita Rubino. Il coordinamento è stato affidato dai promotori, Comune di Rapallo e Banca Bper, a Margherita Rubino.