Portofino, volevano passare la notte in tenda ma perdono il sentiero: due ragazze soccorse in elicottero

di Marco Innocenti

Le due giovani avevano in programma una notte sul monte ma sono state colte dal panico al sopraggiungere della notte

Avevano in programma di passare la notte sul monte di Portofino, dormendo nella loro tenda, ma poi dopo aver superato il Passo del Bacio, si sono perse, non riuscendo più a ritrovare il sentiero. A quel punto le ragazze, due italiane di 26 anni, sono forse state colte dal panico, anche perché si stava avvicinando il tramonto e, col passare dei minuti, anche la notte. Come se non bastasse, le due ragazze hanno anche smarrito la tenda nella quale avevano pensato di dormire.

A quel punto è partita la richiesta di aiuto, alla quale hanno risposto i tecnici del soccorso alpino e speleologico, i volontari del soccorso di Ruta e i vigili del fuoco. I soccorritori, dopo aver individuato le due ragazze, ormai stanche, spaventate e disidratate, hanno capito che viste le loro condizioni non era possibile pensare di farle scendere a piedi a San Rocco di Camogli, decidendo quindi di far intervenire l'elisoccorso Nemo della Guardia Costiera, decollato immediatamente da Grosseto.

Una volta giunto sul posto, l'elicottero ha prelevato col verricello le due ragazze, per issarle a bordo, un'operazione resa non certo agevole dalla fitta vegetazione presente e dall'oscurità.