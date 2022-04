Portofino, tromba d'aria sul porticciolo: evacuate le barche delle Regate di Primavera

di Marco Innocenti

Nessun danno alle imbarcazioni ormeggiate. Il vento ha sollevato un piccolo motoscafo e un gommone, sbattendoli a pochi metri di distanza

Una notte di allerta meteo passata con tanti interventi dei vigili del fuoco ma, per fortuna, anche senza particolari danni. Eppure, proprio nella notte, a Portofino si è abbattuta anche una tromba d'aria che ha imperversato per qualche minuto sullo specchio d'acqua del porticciolo. A farne le spese, due imbarcazioni di piccole dimensioni, un motoscafo e un gommone, sbalzati in aria e sbattuti a qualche metro di distanza dalla forza del vento.

Nessun altro danno, anche se gli organizzatori delle Regate di Primavera hanno deciso di spostare in via precauzionale tutte le imbarcazioni iscritte, ormeggiandole nel vicino porto di Santa Margherita Ligure.