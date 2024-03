Portofino days, seconda giornata di Masterclasses dedicata alle colonne sonore. Bolla: "Molti incontri con i big delle colonne sonore"

"Abbiamo cominciato oggi con Pivio, responsabile del board. Pivio e Aldo De Scalzi hanno raccontato le difficoltà a livello professionale per aver realizzato la colonna sonora di Diabolik che è stata preparata durante il lockdown. Sarà una giornata impegnativa con tanti incontri uno dietro l'altro. Villa Durazzo sta diventando la cittadella dei mestieri dell'audiovisivo. Un successo è stato portare i grandi nomi, che stanno gravitando nel Tigullio, un risultato importante per la nostra regione. Abbiamo una credibilità alta ormai, come sitema regionale, come enti, attività e film commission che riusciamo a coinvolgere tutti i professionisti in questo progetto. C'erano anche i vertici Disney in questi giorni, noi siamo la patria di Amadeo Peter Giannini che fondando prima la bank of Italy e poi la bank of America finanziò i fratelli Disney e il primo progetto, Biancaneve e i sette nani, quindi Disney è un pò ligure. Oggi pomeriggio ci sarà un incontro dedicato al crime, si racconteranno le serie tv Blanca e The good mothers. Ci saranno ospiti da fuori regione che tratteranno le tematiche". Ha commentato con queste parole l'organizzatrice dei Portofino days e presidente del Liguria Film Commission Cristina Bolla, la seconda giornata dell'iniziativa tutta dedicata alle colonne sonore.