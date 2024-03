Portofino Days, presente il produttore Pecorelli, il primo ad aver girato una serie in Liguria "Vento di Ponente"

Tra i grandi nomi presenti oggi alla Masterclass dei Portofino days, spicca quello di Giannandrea Pecorelli, produttore di Aurora Films. Tra i film che ha prodotto uno dei più noti è l'indimenticabile "Notte prima degli esami", un film che ha segnato un'epoca e che ha fatto sognare intere generazioni. Ma anche "Questo piccolo grande amore". Pecorelli è stato poi il primo a girare una serie in Liguria, "Vento di Ponente" le ambientazioni ha preso vita nella Villa dei Ghiglione e in altre abitazioni genovesi. Presenti anche i cantieri reali di Genova.

Pecorelli: "Notte prima degli esami è un film che ho ideato perché mi interessva il passaggio della maturità, oggi è diverso i ragazzi fanno già le domande per le univeristà. la paura dell'esame però c'è sempre. La maturità è un passaggio fondadmentale della vita e la canzone di Venditti è molto evocativa, in parte poi è stata rilanciata da noi e compirà i 40 anni a breve. Per me è fondamentale la colonna sonora in un film, ho prodotto forse l'unico film che contiene un intero album di Baglioni, Questo piccolo grande amore. Creano emozioni comuni le colonne sonore. La mia passione per il cinema è nata quando facevo l'università e andavo al cineclub, sono poi entrato al centro sperimentale dove ancora ora insegno. Ai giovani che vogliono perseguire questo lavoro, dico di selezionare informazioni, capacità e talento e sviluppare una propria idea. Come società Aurora tv stiamo lavorando Al Paradiso delle Signore. Poi stiamo preparando la terza stagione di Cuori e stiamo facendo una serie per Netflix ambientata a Roma negli anni '70 e prende spunto dall'attività di una direttrice di un giornale erotico, racconta il passaggio epocale della donna come il divorzio e l'aborto, temi difficili in quel periodo. Mi piace raccontare l'Italia. Amo molto la Liguria ho già girato diversi film qui, a Imperia per esempio e a Genova ma se dovessi girare un gilm qui ora lo farei a Portofino".