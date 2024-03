Portofino Days, premi alla carriera ad Andrea Roncato e per il miglior attore a Daniele Pecci

"I Portofino Days sono un'ottima occasione per parlare delle grandi opportunità che il settore audiovisivo porta al territorio, ospitare grandi produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie è ormai una vocazione per la Liguria, come dimostrano le tante serie tv di successo ambientate nella nostra Regione". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti è intervenuto alla serata inaugurale dei 'Portofino Days', la tre giorni dedicata al mondo delle fiction e del cinema in programma fino a domenica 24 marzo nel borgo ligure icona nel mondo.

Nel corso della serata il presidente Toti ha consegnato il premio 'Portofino Days' per la carriera all'attore Andrea Roncato (nella foto, la premiazione del popolare attore) e il premio 'Portofino Days' per il miglior attore a Daniele Pecci.

"Serie come quella dedicata al ligure Mameli, 'Blanca' o 'Petra', e i tanti eventi e rassegne a tema cinematografico che hanno sede in Liguria, - ricorda Toti - come i 'Portofino Days' in corso in questi giorni o il 'Riviera International film festival' di Sestri Levante. Ospitare i set è inoltre un'occasione unica per mostrare al mondo l'unicità dei nostri panorami, della nostra natura e delle nostre città, con ricadute importanti sul turismo e su tutti settori economici ad esso collegati. Cinema e serie tv, dunque, non sono solo una preziosa forma di espressione artistica e culturale, ma anche un volano per l'economia della Regione". Presenti all'evento anche il vice presidente e assessore al Marketing Territoriale Alessandro Piana e la coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini.