Portofino Days, Marina Marchione, attrice lanciata da Amici: "Devo sfatare il mito che i liguri non sono accoglienti, io qui mi sento a casa"

Nella giornata di oggi dedicata alle ultime masterclasses a Villa Durazzo, nell'ambito dei Portofino Days organizzati dalla Liguria Film Commission, era presente anche Marina Marchione, attrice uscita dal talent di "Amici". Marchione: "Ho fatto Amici nell'ultima edizione in cui c'era ancora la recitazione inclusa. E' stata un'esperienza unica e bellissima e anche una palestra, perché i tempi televisivi sono diversi da quelli del cinema. Mi ricordo quando Maria mi diceva "scendi che fai il pezzo", ma dovevo entrare nel personaggio e non c'era tempo perché eravamo in diretta e c'era il pubblico. Ho fatto il percorso fino al serale ed è stato bello. E' giusto che la recitazione non sia più nel programma perché non si sposa con i tempi televisivi ed è difficile conquistare il pubblico, con la danza e il canto è più semplice. Io faccio parte anche di una casa di produzione, quindi conosco anche l'altro lato del cinema e questo mi piace. Abbiamo girato un film in Liguria, a Pietra si chiama Canonico e devo sfatare il mito che i liguri sono poco accoglienti, io mi sono trovata benissimo è come una seconda casa per me. Quando torno a Pietra saluto la pannettiera e i baristi, mi sento proprio a casa. Mio nonno poi era genovese. Spero di girare ancora in Liguria".