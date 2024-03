Portofino Days, l'attore di Beautiful, Daniel McVicar: "Ho fatto uno scambio con Alex Del Piero, lui è venuto in America e io in Italia"

Daniel McVicar l'attore che anni fa interpretò Clarke Garrison nella celebre serie tv Beautiful, era presente ai Portofino Days. L'attore vive da anni in Italia, a Torino. McVicar: "22 anni fa siamo stati qua a Portofino con Beautiful,. un luogo bellissimo Questi Portofino Days sono stati giorni importanti d'incontri tra persone importanti, come Rai Fiction e aver ricevuto un premio in questa prima edizione è stato emozionante. Sarebbe un grande set questo, tutti gli americani vorrebbero vivere qui. Ho fatto uno scambio con Alessandro Del Piero, lui è venuto in America e io in Italia, vivo a Torino da 15 anni. In Italia si vive meglio rispetto che in America. E' come Disneyland stare qui".