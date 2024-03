Portofino Days, il compositore Fornaci: "Oggi faremo una masterclass dalla melodia al sound design, un excursus su come è cambiata la musica negli ann

Il compositore Fabrizio Fornaci presente oggi a Villa Durazzo per portare la sua esperienza come compositore: "Oggi faremo una masterclass dalla melodia al sound design, un excursus su come è cambiata la musica negli anni. Nel tempo la musica è cambiata da un'impostazione melodica a un'impostazione più timbrica. E' rimasta melodica ma molti registi tendono a impostare il lavoro sulla sonorità che non sulla melodia. Si lavora anche sul lavoro, si creano atmosfere molto più legate a timbri, più astratte. Il segreto per creare una musica di successo, è avere un'impostazione lavorativa seria e precisa e sapere bene qual'è la sostanza del film, una musica che si leghi bene alle scene. Deve accompagnare in certi casi e in altri essere protagonista, noi siamo comunque molto legati alla visione del regista. Non c'è l'ispirazione ma la traspirazione come diceva Morricone, l'esperienza e la sensibilità è fondamentale. Io ho fatto molti documentari. Farò un altro documentario su un trailerista famoso Miro Grisanti".