Portofino Carbon Free, Piersilvio Berlusconi: "Un buon esempio da seguire"

di Redazione

E' un progetto importante e lodevole oltre che per il luogo lo è (fondamentale) per le generazioni future

Piersilvio Berlusconi, vice presidente del Gruppo Mediaset, presente al lancio del progetto 'Portofino Carbon Free' parla dell'importanza della transizione ecologica: “Questo progetto parte con slancio. Secondo me dà anche il buon esempio per tanti altri comuni italiani che seguiranno questa strada. Un luogo come Portofino va preservato.

E' un progetto importante e lodevole oltre che per il luogo lo è (fondamentale) per le generazioni future, perché tutto ciò che si preserva oggi sarà a vantaggio dei nostri figli per il futuro.

Portofino è uno dei luoghi più belli del mondo. Credo che tante famiglie potrebbero pensare di fare una vita meno urbana ma più rilassata che ti porta anche nell'atmosfera più giusta per lavorare con maggiore intensità”.