Portofino Carbon Free, il sindaco Viacava: "Un piccolo sforzo per un ambiente migliore"

di Redazione

"Come sindaco presiedo il parco regionale e l'area marina protetta e avere qualche risorsa in più credo che faccia piacere a tutti gli enti"

Matteo Viacava, sindaco di Portofino, presenta 'Portofino Carbon Free'. “E' un progetto molto importante e ambizioso per migliorare il nostro ambiente. Come amministrazione ci siamo prefissati di fare qualcosa in più e con questo progetto di Renovit abbiamo capito che con un minimo sforzo si può migliorare ancora di più l'ambiente dove viviamo. Io come sindaco presiedo il parco regionale e l'area marina protetta e avere qualche risorsa in più credo che faccia piacere a tutti gli enti”.

Il programma “Portofino Carbon Free” finalizzato a creare il primo porto turistico d’Italia a zero emissioni di CO2. Il primo passo della collaborazione ha riguardato la valutazione dell’impatto climatico delle attività turistiche svolte all’interno del perimetro comunale, a partire dalla marina, funzionale alla definizione di una strategia di tutela e salvaguardia del territorio e contrasto al cambiamento climatico. L’intento è quello di strutturare un programma di mitigazione dell’impatto dei servizi turistici che consenta di migliorare il profilo di sostenibilità del Comune con una ricaduta positiva su ambiente e comunità locale.