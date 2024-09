Porto La Spezia: si è dimesso il presidente Sommariva

Mario Sommariva, presidente del porto della Spezia, con una e-mail spedita stamattina ai dipendenti dell'Autorità, ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni, che avranno decorrenza dal 1° ottobre.

"Questa scelta non è legata all'eventualità di diventare il presidente del porto di Genova, poiché al contrario di quanto scritto da alcuni organi di stampa, io non ho presentato la mia candidatura per Palazzo San Giorgio", dice Sommariva a Telenord.

Sommariva avrebbe concluso il suo mandato nel mese di dicembre 2024 e non ha voluto svelare i dettagli che lo hanno portato a questa decisione. "Non ci sono state tensioni con nessuno, ho solo fatto alcune considerazioni personali legate alle mie prospettive future".

Adesso l'Autorità Portuale della Spezia e Marina di Carrara sarà commissariata in attesa della nomina di un nuovo presidente: "Mi auguro che prevalga l'esigenza di dare continuità al nostro lavoro e che per il ruolo di commissario venga selezionata Federica Montaresi, la mia segretaria generale".

