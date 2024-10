Porto Gothenburg: il nuovo magazzino di transito “The Paper Roll” crea nuove opportunità per l’industria svedese

Al Gothenburg RoRo Terminal, la domanda di carico di cartone, carta e cellulosa è in notevole aumento. In risposta, il terminal ha investito in un deposito di transito protetto dalle intemperie e ha sviluppato un concetto sostenibile e di alta qualità che ha aumentato la capacità e ridotto i tempi di consegna dalla Svezia all’Europa da 23 a 14 giorni.

I prodotti forestali svedesi sono molto richiesti nell’industria manifatturiera europea. I prodotti sono noti per la loro alta qualità, che li rende adatti per imballaggi di alta qualità sia per scopi industriali che di consumo. La domanda è aumentata nel tempo, ma la distribuzione via terra in Europa deve affrontare sfide dovute alla capacità limitata delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Questo è uno dei motivi per cui i produttori forestali svedesi stanno sempre più spostando il loro trasporto intraeuropeo via mare tramite il porto di Goteborg.

“Stiamo riscontrando una domanda crescente da parte di diversi nostri clienti del settore forestale e, per soddisfare tale domanda, abbiamo aumentato la nostra capacità”, afferma David Wallgren, Senior Business Development Manager presso il Gothenburg RoRo Terminal.

“A settembre abbiamo lanciato il nostro nuovo magazzino di transito protetto dalle intemperie di 6.000 metri quadrati, che abbiamo chiamato ‘The Paper Roll’. Completa la nostra struttura esistente, il ‘Paper Logistics Center’, aumentando la nostra capacità di immagazzinare prodotti forestali di alta qualità in un ambiente protetto dalle intemperie in attesa del carico. Allo stesso tempo, insieme a DFDS, siamo stati in grado di perfezionare la nostra offerta con una soluzione completa dalla cartiera al cliente finale che è molto apprezzata, dove il Gothenburg RoRo Terminal collega davvero Svezia ed Europa.”

Da 80.000 tonnellate a 280.000 tonnellate

Uno degli attori del settore forestale svedese che ha recentemente trasferito grandi volumi al terminal è Billerud, che sta ora aumentando da 80.000 a 280.000 tonnellate di cartone e polpa esportati tramite il terminal. Con la nuova configurazione, Billerud è stata in grado di aumentare i volumi di esportazione e ridurre i tempi di consegna dalla Svezia all’Europa centrale e meridionale fino a nove giorni.

Il fatto che l’industria forestale in generale abbia scoperto sempre di più i vantaggi dei servizi del terminal RoRo di Goteborg è logico, afferma Claes Sundmark, vicepresidente delle vendite presso il porto di Goteborg:

“È fondamentalmente sostenibile trasportare grandi volumi tramite una combinazione di ferrovia e mare, e lo è ancora di più quando le navi stesse sono efficienti nei consumi e collegate all’energia elettrica di terra come qui a Goteborg. In mare, inoltre, non ci sono colli di bottiglia come sulla terraferma, il che aumenta l’affidabilità. Nel complesso, è un’impostazione di altissima qualità quella offerta dal Goteborg RoRo Terminal.”