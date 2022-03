Porto di Civitavecchia, modifiche e stato dei procedimenti relativi ad alcune concessioni

di Redazione

Il comitato di gestione delibera per il cambio della concessione demaniale della Stock Sinergy Civiterminal srl per la gestione dei silos dell'olio

Si è tenuta la seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Filippo Marini, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti, il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.

Il Comitato di Gestione ha deliberato all'unanimità la modifica della concessione demaniale in capo alla Stock Sinergy Civiterminal srl, per la gestione dei silos dell'olio nel porto di Civitavecchia, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento in modo diverso di parte dell'attività, con la raccolta degli olii esausti ed ulteriori investimenti sui silos.

Il Segretario Generale ha illustrato nelle comunicazioni lo stato dei procedimenti relativi alla concessione demaniale del porto di Fiumicino per Italiana Petroli e Raffinerie di Roma, alla concessione di servizi di Port Utilities, nella parte concernente l'approvvigionamento dell'energia, e l'istanza di concessione demaniale di Civita Ittica.