Porti: Rixi a New York incontra i vertici dell'Autorità Portuale per definire affari con l'Italia

Il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha incontrato i vertici dell’Autorità portuale di New York e del New Jersey (Panynj), scalo che ha gestito quasi 10 milioni di Teu nel 2022 confermandosi primo per numeri sulla costa est degli Usa e secondo a livello nazionale.



La Panynj ospita delegazioni italiane per promuovere il commercio e gli investimenti tra l’area metropolitana e l’Italia. Ha collaborato con le nostre aziende per finanziare e sviluppare progetti infrastrutturali tra cui la costruzione del Terminal B dell’aeroporto internazionale di Newark Liberty. Molte strutture stanno invecchiando e l’agenzia deve investire miliardi di dollari in aggiornamenti e riparazioni nei prossimi anni tra cui la riqualificazione dell’aeroporto La Guardia e il programma Gateqay, che sostituirà due vecchi tunnel ferroviari sotto il fiume Hudson.

“Il nostro Governo - commenta Rixi dopo l'incontro con la direttrice Bethann Rooney e i vertici della Panynj - ha dato priorità al tema dei porti e della connettività marittima. L’incontro è stato utile per verificare le condizioni comuni sulle strategie per la decarbonizzazione e per le crescenti minacce informatiche, oltre ad approfondire il modo in cui il Governo federale sostiene e finanzia la Panynj. Il trasporto marittimo crescerà nei prossimi decenni ed è fondamentale assicurare una transizione efficace verso gli obiettivi comuni di sostenibilità. In linea con gli standard Ue e Imo, l’Italia ha implementato misure per accelerare l’uso sicuro di biocarburanti, batterie, idrogeno e ammoniaca per decarbonizzare il settore. Stiamo investendo in nuove infrastrutture per promuovere l’approvvigionamento energetico on-shore, migliorando l’efficienza dei nostri porti con progetti di Gnl e cold ironing. Il modo in cui consolidare le catene del valore e le linee marittime per rispondere alle sfide della doppia transizione e alla crescente instabilità geopolitica internazionale sarà al centro della Ministeriale G7 Trasporti di Milano”.

