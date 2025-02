Porti: La Spezia-Carrara protagonisti alla fiera internazionale di Dubai

Per la prima volta, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato al Breakbulk Middle East di Dubai, affiancata dagli operatori del porto di Spezia e di Marina di Carrara. L’obiettivo è aprire nuovi mercati e rafforzare il sistema portuale italiano a livello internazionale.

Partecipazione - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha partecipato al Breakbulk Middle East di Dubai, la principale fiera commerciale dedicata all'industria del project cargo e del breakbulk. Questo evento ha visto la partecipazione di oltre 2000 aziende provenienti da più di 55 paesi. L’Autorità di Sistema Portuale è stata l’unica a rappresentare l'Italia, accanto agli operatori Tarros per il porto della Spezia e FHP e MDC per Marina di Carrara. La fiera è un’occasione fondamentale per il settore, che sta vivendo un periodo di forte crescita commerciale, e ha permesso di presentare i servizi portuali italiani a un pubblico internazionale.

Collaborazione – Federica Montaresi, commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nel contesto internazionale. "La collaborazione tra AdSP e operatori, soprattutto in determinati contesti internazionali, si è già rivelata una carta vincente", ha dichiarato Montaresi. La partecipazione congiunta di enti pubblici e operatori privati ha permesso di presentare una proposta integrata e ben organizzata, riscontrando un forte interesse da parte dei visitatori della fiera.

Nuovi mercati – L’evento a Dubai ha offerto l’opportunità di aprire nuovi mercati sia per il porto della Spezia che per quello di Marina di Carrara. L’offerta dei servizi portuali italiani ha attirato l’attenzione di molti operatori internazionali, portando a numerosi contatti che potrebbero tradursi in collaborazioni future. "Abbiamo riscontrato forte interesse verso i servizi offerti dai nostri operatori e molti sono stati i contatti attivati durante le giornate di fiera", ha aggiunto Montaresi. Questo conferma la crescente rilevanza dei porti italiani nel settore del breakbulk, un'industria in continua espansione.

Sistema portuale – La fiera ha inoltre evidenziato l’efficacia del sistema portuale integrato tra Spezia e Carrara. La creazione di una rete di servizi complementari tra i porti liguri rappresenta una forza strategica importante per competere a livello globale. "La collaborazione tra pubblico e privato rappresenta uno dei nostri principali punti di forza", ha dichiarato Montaresi, confermando che questo modello di lavoro in sinergia sarà uno degli obiettivi principali per il futuro. Rafforzare il ruolo internazionale dei porti italiani, secondo l’AdSP, è cruciale per sostenere la crescita del settore e attrarre nuovi investimenti.

